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Крупный китайский холдинг продаст свой последний актив в Петербурге

Бизнес-центр «Балтийская жемчужина» в Петербурге продадут за 1,7 млрд рублей
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Виктория Козлова/ТАСС

Застройщик «Балтийская жемчужина» (дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment, SIIC) выставил на продажу расположенный в Санкт-Петербурге многофункциональный бизнес-центр за 1,76 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Здание изначально строилось в качестве штаб-квартиры компании. Оно расположено на Петергофском шоссе, 47А.

В объявлении о продаже бизнес-центра на площадке «Авито» указано, что в лот помимо самого здания БЦ площадью 10,8 тыс. квадратных метров входит земельный участок под ним площадью 2,2 гектара, а в самом БЦ есть ряд якорных арендаторов.

В компании подчеркнули, что «Бизнес-центр является визитной карточкой микрорайона «Балтийская жемчужина» и юго-запада Санкт-Петербурга, что говорит о его престижности и стратегически выгодном расположении».

Также в январе сообщалось, что ООО «Нордфасад» Бориса Барского и Владимира Лапушкина стало владельцем 100% ООО «ТРК-Петербург-2», которому принадлежит ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее стал известен покупатель торгового центра «Outlet Village Пулково».

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