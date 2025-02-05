В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить импортную колу на содержание вредных веществ ввиду «потенциальной угрозы распространения небезопасных продуктов питания» в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

По информации СМИ, в странах Западной Европы в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico превышен уровень токсичных веществ. По данным Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (Afsca) Бельгии, токсичные вещества выявлены в партиях от 328 GE до 338 GE, они уже отозваны из продажи. Такие сведения Гусев привел в письме.

Депутат считает, что в Россию через параллельный импорт могли попасть напитки из перечисленных партий.

Гусев подчеркнул, что необходимо усилить контроль и исключить их присутствие напитков с токсичными веществами на полках российских магазинов до тех пор, пока не будет подтверждена их безопасность.

Ранее правоохранители накрыли подпольное производство «Кока-Колы» в российском городе.