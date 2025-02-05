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В Госдуме попросили проверить импортную колу на содержание вредных веществ

Депутат Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную колу
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Shutterstock

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить импортную колу на содержание вредных веществ ввиду «потенциальной угрозы распространения небезопасных продуктов питания» в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

По информации СМИ, в странах Западной Европы в напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico превышен уровень токсичных веществ. По данным Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (Afsca) Бельгии, токсичные вещества выявлены в партиях от 328 GE до 338 GE, они уже отозваны из продажи. Такие сведения Гусев привел в письме.

Депутат считает, что в Россию через параллельный импорт могли попасть напитки из перечисленных партий.

Гусев подчеркнул, что необходимо усилить контроль и исключить их присутствие напитков с токсичными веществами на полках российских магазинов до тех пор, пока не будет подтверждена их безопасность.

Ранее правоохранители накрыли подпольное производство «Кока-Колы» в российском городе.

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