Россиянам рассказали, какие товары и услуги подорожают в 2025 году

Экономист Матвеев: все товары и услуги подорожают в России в 2025 году

В 2025 году в России скорее всего вырастут цены на все товары и услуги. Об этом в интервью ЕАН рассказал экономист, автор детских книг про экономику Эдуард Матвеев.

По его словам, социально значимые товары подорожают в меньшей степени, потому что их стоимость сдерживает правительство.

«На все остальное цены будут расти. С одной стороны на российские цены давит мировая инфляция, с другой — случившийся в 2024 году серьезный неурожай <...>. Что будет дальше, тоже непонятно», — сказал Матвеев.

Экономист напомнил, что во многих продуктах, произведенных в России, есть импортная составляющая, стоимость которой зависит от курса валют. При этом скачок доллара, который произошел перед новогодними праздниками, еще не до конца заложен в цены, заключил он.

Данные российской кофеобжарочной компании «МилФудс» до этого показали, что за 2024 год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет, уточнили в компании.

Ранее россиянам назвали автомобили, которые сильнее всего подорожали в январе.