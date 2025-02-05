У российских продавцов рекордно выросли зарплаты

Зарплаты работников торговой сферы в России рекордно выросли по итогам 2024 года, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру».

Согласно исследованию, проведенному компанией, предлагаемая медианная зарплата продавца-консультанта увеличилась на 40% и составила 59,5 тысячи рублей. На 22% выросла зарплата кассиров — до 50 тысяч рублей. Товароведы стали получать больше на 7%, около 60,2 тысячи рублей. Зарплаты грузчиков выросли на 5%, до 53,5 тысячи рублей.

В качестве причины роста зарплат в этой сфере аналитики назвали нехватку персонала — предприятия вынуждены бороться за сотрудников и переманивать их у конкурентов, предлагая зарплаты выше.

На прошлой неделе портал «Работа.ру» сообщил, что стоматолог-ортопед и бурильщик вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий февраля. Так, в Красноярске стоматологу-ортопеду готовы платить до полумиллиона рублей. От сотрудника требуют оказывать пациентам высококвалифицированную помощь и вести медицинскую документацию.

Ранее россияне назвали главную причину отказа от новой работы.