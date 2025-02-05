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В России выросли цены на домашний интернет

«Известия»: тарифы на домашний интернет по всей России выросли на 5-15%
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Depositphotos

В России выросла стоимость тарифов на стационарный широкополосный интернет. Об этом пишет газета «Известия».

Уровень роста цен колебался от 5% до обгоняющих инфляцию 15%. При этом повышение цен на тарифы произвели как федеральные, так и региональные агентства связи.

Такую ценовую динамику связывают с ростом инфляции, а также изменением цепочек поставок оборудования из-за санкций и удорожания поставок на фоне проседания рубля.

До этого сообщалось, что российские хостинг-провайдеры планируют повышение цен на свои услуги. Рост цены на размещение сайтов на серверах повысится на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Требование по установке систем было введено для компаний в 2023 году, и в настоящее время провайдеры говорят о росте стоимости комплексов.

Ранее инфляционные ожидания россиян выросли до 14%.

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