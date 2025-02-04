Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В новостройках Москвы резко подорожали кладовки

Риелтор Сырцов: кладовки в новостройках Москвы подорожали на 21% за год
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Средняя цена кладовки в новостройках Старой Москвы в 2024 году достигла 1,12 млн рублей (+20,9% за год), сообщил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«По результатам 2024 года в Москве продается 9043 кладовых. За год объем предложения сократился на 1,3%. По подсчетам аналитиков «Метриум», покупатели новостроек «старой» Москвы в 2024 году приобрели по договорам долевого участия 10 380 кладовых. Этот результат на 11,3% больше, чем в 2023 году», — отметил Сырцов.

Он сказал, что одна из причин востребованности кладовых — отсутствие балконов в большинстве новых ЖК. Кроме того, площадь квартир часто не позволяет разместить гардеробную, но это можно сделать в отапливаемой кладовой.

«Средняя площадь продаваемых в новостройках Москвы кладовых сегодня составляет 4,7 кв. м. Этот показатель растет год от года. В свою очередь, в премиальном и элитном сегментах получили распространение эксклюзивные опции, например, шубохранилища и фреш-комнаты (гигантские морозильные камеры) в кладовых», — отметила генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян подчеркнул, что кладовые подорожали темпами втрое выше, чем машино-места. По словам эксперта, машино-места прибавили в стоимости на 6% за год. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков добавил, что доля кладовых помещений, продающихся в отдельных новостройках, в среднем составляет 15-35% от общего числа квартир. При этом келлеры реализуются всего в 30% столичных новостроек. Сибренков заключил, что кладовые — в определенной мере дефицитный продукт.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Новой Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами