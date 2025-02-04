В новостройках Москвы резко подорожали кладовки

Риелтор Сырцов: кладовки в новостройках Москвы подорожали на 21% за год

Средняя цена кладовки в новостройках Старой Москвы в 2024 году достигла 1,12 млн рублей (+20,9% за год), сообщил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«По результатам 2024 года в Москве продается 9043 кладовых. За год объем предложения сократился на 1,3%. По подсчетам аналитиков «Метриум», покупатели новостроек «старой» Москвы в 2024 году приобрели по договорам долевого участия 10 380 кладовых. Этот результат на 11,3% больше, чем в 2023 году», — отметил Сырцов.

Он сказал, что одна из причин востребованности кладовых — отсутствие балконов в большинстве новых ЖК. Кроме того, площадь квартир часто не позволяет разместить гардеробную, но это можно сделать в отапливаемой кладовой.

«Средняя площадь продаваемых в новостройках Москвы кладовых сегодня составляет 4,7 кв. м. Этот показатель растет год от года. В свою очередь, в премиальном и элитном сегментах получили распространение эксклюзивные опции, например, шубохранилища и фреш-комнаты (гигантские морозильные камеры) в кладовых», — отметила генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян подчеркнул, что кладовые подорожали темпами втрое выше, чем машино-места. По словам эксперта, машино-места прибавили в стоимости на 6% за год. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков добавил, что доля кладовых помещений, продающихся в отдельных новостройках, в среднем составляет 15-35% от общего числа квартир. При этом келлеры реализуются всего в 30% столичных новостроек. Сибренков заключил, что кладовые — в определенной мере дефицитный продукт.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Новой Москве.