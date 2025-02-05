Россияне стали чаще интересоваться качеством товаров

Доля россиян, предпочитающих товары со знаком качества, за последние полгода выросла с 55% до 65%. Таковы данные опроса, проведенного центром изучения потребительского поведения Роскачества при участии исследовательского холдинга «Ромир». Результаты есть у «Газеты.Ru».

«И узнаваемость, и доверие к российскому знаку качества, которому в этом году исполняется 10 лет, продолжают расти. Сейчас 85% наших граждан доверяют знаку качества, этот показатель вырос на 7 процентных пунктов с лета 2024 года. Кроме того, товары, отмеченные знаком качества, показывают значительный рост в продажах — 32% по результатам 2024 года», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Он уточнил, что в настоящий момент представлено 250 товаров со знаком качества в 48 регионах России.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

В июле 2024 года Протасов сообщил в интервью «Газете.Ru», что в России проверят консервированный тунец и фасоль после заражений ботулизмом. Кроме того, он анонсировал повторную проверку продавцов шаурмы и появление ГОСТов для бургеров и суши, а также рассказал, как не отравиться едой из доставки, что пить в жару и как Россия намерена привлекать туристов из мусульманских стран.

Ранее стало известно, когда в России появится ГОСТ на шаурму.