Аналитик рассказал, как Россия может ответить на изъятие резервов на Западе

Аналитик Разуваев: в ответ на изъятие резервов Россия может сделать то же самое

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что РФ может конфисковать у Запада ряд активов в ответ на изъятие своих резервов. Его слова приводит Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, если США пойдут на конфискацию замороженных активов РФ, Москва в качестве ответных мер конфискует замороженные активы компаний из Соединенных Штатов. Дальнейшие удары по России при этом, по его словам, будут вызывать сопоставимые по ущербу ответы. Аналитик также считает, что речь может идти о замороженных дивидендах иностранных акционеров крупных российских компаний и об инвестициях в покупку облигаций РФ.

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.