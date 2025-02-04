Ozon и Wildberries должны будут сделать прозрачный механизм участия продавцов в акциях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения компаниям Ozon и Wildberries за принуждение продавцов к участию в акциях. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Компаниям необходимо обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее компании внесли изменения в условия проведения акций на интернет-площадках. Распродажи товаров проводились без предварительного согласия продавцов и за их средства. В публикации ФАС уточняется, что подобные нововведения создают риски для продавцов и лишают их возможности самостоятельно выставлять цены на продукцию.

Урегулировать данный вопрос компании могут в срок до 28 февраля, в случае игнорирования предупреждения ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В ответ на это в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что внимательно относятся к позиции регулятора и выстраивают свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка.

«Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что мошенники создали поддельный сайт Wildberries (WB) для получения доступа к личным данным в аккаунтах пользователей.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы хотят обязать показывать в каталогах первостепенно только российские товары.