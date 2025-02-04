Падение продаж зимней обуви в России объяснили отсутствием денег

Производители и продавцы зимней обуви в Росси заметили падение продаж, и это не связано с теплой погодой зимой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения участников рынка.

Как считает генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев, у потребителей просто нет денег и они либо экономят на покупке или покупают дешевые импортные модели на маркетплейсах. Он назвал ситуацию на рынке обуви сложной. По словам Белева, свыше 60 крупнейших российских обувных фабрик обанкротились или закрылись. Продавцам не удается реализовать ботинки даже с большой скидкой.

Эксперт рынка ретейла и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что совсем скоро в магазины начнет приходить весенняя партия обуви, но зимняя коллекция еще совсем не продана.

В первой половине декабря Арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer. По данным инстанции, ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд с соответствующим заявлением в июне прошлого года.

Ранее были названы худшие виды зимней обуви по версии остеопата.