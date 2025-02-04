Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Падение продаж зимней обуви в России объяснили отсутствием денег

«Ъ»: продавцы зимней обуви объяснили низкие продажи нехваткой денег у россиян
close
Shutterstock

Производители и продавцы зимней обуви в Росси заметили падение продаж, и это не связано с теплой погодой зимой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения участников рынка.

Как считает генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев, у потребителей просто нет денег и они либо экономят на покупке или покупают дешевые импортные модели на маркетплейсах. Он назвал ситуацию на рынке обуви сложной. По словам Белева, свыше 60 крупнейших российских обувных фабрик обанкротились или закрылись. Продавцам не удается реализовать ботинки даже с большой скидкой.

Эксперт рынка ретейла и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что совсем скоро в магазины начнет приходить весенняя партия обуви, но зимняя коллекция еще совсем не продана.

В первой половине декабря Арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer. По данным инстанции, ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд с соответствующим заявлением в июне прошлого года.

Ранее были названы худшие виды зимней обуви по версии остеопата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами