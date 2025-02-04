Стало известно, сколько россиян отдыхали весь январь

9% респондентов отдыхали весь январь, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

При этом 22% из них делают так каждый год: берут отгул на короткую неделю, а сразу после нее уходят в двухнедельный отпуск.

«Известно, что январь — самый невыгодный с экономической точки зрения месяц для отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый рабочий день. Отпускные же, наоборот, при стабильном доходе всегда одинаковые, и стоимость одного дня отпуска всегда ниже, чем стоимость рабочего дня. В итоге потери могут составлять около 30% от стоимости одного рабочего дня. А в этом году январский отпуск еще более невыгодный, чем годом ранее, так рабочих дней еще меньше, чем обычно», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По ее словам, россияне решились на невыгодный отпуск из-за инфляции, которая за прошлый год составила 9,5%. В таких условиях часть населения предпочла не копить, а тратить средства, добавила Романенко.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска.