Найдена самая дешевая квартира в Новой Москве

Самая дешевая новая квартира в Новой Москве находится во Внуково и стоит 4,4 млн рублей. Ее площадь составляет 19,5 кв. м, говорится в исследовании компании «Метриум» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще два доступных варианта есть в поселении Филимоновском — по 4,7 млн рублей за 23,36 «квадрата» и 21,1 кв. м.

«В текущей экономической ситуации покупатели обычно выбирают более доступные варианты. Новостройки в Новой Москве в среднем на 23% дешевле, чем проекты массового сегмента в исторических границах столицы. При этом жилые комплексы Троицкого и Новомосковского административных округов (в котором и расположены вышеуказанные локации. — «Газета.Ru») зачастую обеспечены современной инфраструктурой. Проблемой остается только удаленность от МКАД», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Однако, по словам эксперта, транспортная доступность Новой Москвы улучшается ежегодно. Сырцов уточнил, что сегодня 55,5% предложения первичного жилья в макролокации сосредоточено в Коммунарке, где построено и запроектировано уже 10 станций метро.

По данным «Метриум», на первичном рынке Новой Москвы объем предложения за год сократился на 7,1%. Зарегистрировано 26 416 сделок по договорам долевого участия, что на 3% меньше, чем в 2023 году. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 250 010 рублей (без изменений за месяц, +0,9% за квартал, -3,2% за год).

В конце 2024 года в Новой Москве в продаже находилось 46 проектов с квартирами и апартаментами — всего 19 484 лотов (-6,9% за месяц, -1,9% за квартал, -7,1% за год). Из них 19,2 тыс. — квартиры и 0,3 тыс. — апартаменты. В 2024 году, как и в 2023 году, на рынок вывели семь новостроек с квартирами.

Доля предложения без отделки за год выросла (51,8%, +7,4 п.п. за год). Доля предложения с чистовой отделкой сократилась (32,2%, -7,2 п.п. за год). Доля экспозиции с отделкой white box за год практически не изменилась.

Исследование было проведено в январе.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки в Москве резко упал.