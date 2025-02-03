Погрузка РЖД снизилась в первый месяц действия новых правил перевозки

В РЖД сообщили, что погрузка в январе 2025 года снизилась на 1,8%

Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) после вступления в силу правил недискриминационного доступа снизилась в январе 2025 года на 1,8%. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Погрузка в первом месяце 2025 года составила 93,1 млн тонны, что на 1,8% меньше, чем за январь 2024 года, отметили в компании.

Грузооборот за январь 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд тонно-км.

Основное воздействие на сокращение январской погрузки оказало снижение объемов предъявления стройматериалов (на 27,2%, до 5,2 млн т), а это произошло, в частности, вследствие завершения крупных строек и переноса сроков реализации ряда новых автодорожных проектов, рассказал РБК представитель компании.

В начале января в РЖД сообщали, что объем перевозки грузов через железные дороги упал в 2024 году на 4,1%.

Ранее сообщалось, что скорость движения поездов в России снизилась до уровня 1992 года.