Совфед собрал предложения по мерам поддержки металлургической отрасли

Высокая ключевая ставка Банка России, необходимость расширения транспортно-логистических коридоров и нормализации расчетов с иностранными контрагентами, меры по защите внутреннего рынка, стимулированию спроса на конечную продукцию — эти и многие другие вопросы были подняты российскими промышленниками на совещании, которое провел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Совещание было посвящено антикризисным мерам государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения.

Чиновники из профильных министерств и ведомств, включая Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Российский экспортный центр приняли от руководителей отраслевых предприятий и ассоциаций предложения по предотвращению кризиса в индустрии.

Как отметила председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская, отечественная алюминиевая отрасль добивается больших результатов в создании и выводе на рынок новых продуктов, освоении передовых технологий и развитии новых компетенции.

Достижение технологического суверенитета невозможно без опережающего развития высокотехнологичных отраслей экономики, считают в ассоциации.

«Для этого необходимо развивать высокотехнологичные производства внутри страны во всех алюмопотребляющих отраслях», — заявила Казовская.

Председатель ассоциации констатировала, что алюминиевая отрасль обеспечивает 1,5% ВВП страны и включает предприятия всех переделов.

Однако на фоне растущего импорта продукции важно обеспечить защиту внутреннего рынка и наращивать экспортный потенциал, добавила Казовская.

Реализуя План правительства по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности, утвержденный первым заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Мантуровым, ассоциация развивает применение алюминия как высокотехнологичного энергоэффективного материала в различных секторах промышленности.

В качестве дополнительных мер поддержки Казовская предложила инициировать переговорный процесс о заключении преференциального торгового соглашения между ЕАЭС и Индией.

Участники совещания направят полный список предложений в Совфед для дальнейшего обсуждения инициатив.