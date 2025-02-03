Российские пивовары стали маскировать свою продукцию

Российские производители пива все чаще стали маскировать продукт под зарубежные бренды, чтобы скрыть свое происхождение. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Журналисты нашли в базе данных Роспатента заявку от компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ, бывшая Heineken) на регистрацию товарного знака Gold Bier Pilsner. Пиво Pilsner выпускает чешская компания Plzensky Prazdroj, однако, по мнению юристов, слово «пильзнер» не может быть защищено авторским правом, поскольку это название отдельного сорта пива. Вероятно, товарный знак будет зарегистрирован.

Как пишет «Ъ», пивоваренная компания «Балтика» подала заявку на регистрацию бренда Cesky Umelec, что может указывать на его чешское происхождение. В то же время, холдинг ОПХ пытается оспорить отказ Роспатента в регистрации торговой марки Black Sheep, которая должна была заменить ирландский стаут Guinness.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский предположил, что после десятикратного повышения пошлины на импорт пива из недружественных стран с 2025 года потребление этого напитка может сократиться из-за его подорожания, которое станет критичным для многих потребителей.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что после того, как запасы пива, завезенные до Нового года, закончатся, цены на этот напиток вырастут на 40–50%. По мнению собеседника издания, к тому моменту доля европейского пива в России упадет с 5–6% до 1–2%. Хавский считает, что его место займет продукция из дружественных стран, например, вьетнамское пиво.

28 января газета «Известия» писала, что правительство России подняло вопрос необходимости отслеживать объем солода, который используется для изготовления пива. Такую возможность обсуждали на заседании государственной комиссии, занимающейся противодействием незаконному обороту промышленной продукции.

Ранее 35 российским заводам запретили варить пиво.