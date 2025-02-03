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Подсчитан ущерб от загрязнения Байкала сточными водами

Росприроднадзор: ущерб от загрязнения притока Байкала составил 2,7 млн рублей
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Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

В сточных водах протока Байкала — реке Тыя — обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ, ущерб от которых составил 2,7 млн рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Росприроднадзора.

Как пишет агентство, ведомство по поручению зампредседателя правительства Дмитрия Патрушева проверило работу «БайкалВодоканала», который эксплуатирует очистные сооружения в Иркутской области. Уточняется, что эта организация сбрасывает сточные воды в реку Тыя — один из 336 притоков крупнейшего озера. Именно в этих сточных водах и нашли недопустимую концентрацию загрязняющих веществ.

Предприятие, отмечает агентство, отказалось возместить вред добровольно и Росприроднадзор начал готовить иск в суд.

В первой половине января Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что этой зимой озеро Байкал, вероятно, не покроется льдом. По данным отряда, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый.

Ранее в Байкале нашли новый вид водорослей, которого больше нет нигде на Земле.

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