В Байкале нашли новый вид водорослей, которого больше нет нигде на Земле

Байкальский музей Сибирского отделения РАН обнаружил новый вид водорослей в озере Байкал. Речь идет о так называемом Ольхонском морфотипе Draparnaldioides, ранее не представленном ни в одном из научных исследований. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Фонда «Озеро Байкал».

В 2023-2024 годах ученые в рамках проекта по изучению эндемичных водорослей родов Draparnaldioides, Ireksokonia и Myxonemopsis собрали более 70 образцов водных растений, включая уникальные экземпляры, которые затем пополнили экспозицию музея.

В ходе работы они нашли неизвестную разновидность водорослей рода Draparnaldioides. Эти водные организмы не встречаются нигде в мире за пределами Байкала.

«Новый вид, открытый учеными в 2024 году не укладывается в характеристики описанных ранее видов и с большой долей вероятности представляет новшество в мире байкальской флоры», — уточнили в Фонде.

Этот вид, вероятно, станет десятым в роду, описанном еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Draparnaldioides играют ключевую роль в экосистеме Байкала, формируя растительный пояс и участвуя в биологическом круговороте.

Ранее ученые нашли неизвестных паразитов в жабрах карасей бассейна Байкала.