Неожиданная страна отреагировала на пошлины Трампа

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в понедельник сокращением котировок из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, обратило внимание агентство ТАСС.

В том числе ключевой японский индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний в стране, почти сразу после старта торгов упал на 2,36%, до отметки около 38 700 пунктов.

В воскресенье на сайте телеканала CNN появилась информация, согласно которой Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Телеканал со ссылкой на экспертов предупреждал, что новые тарифы могут иметь широкомасштабные последствия для американской экономики.

Отмечалось, что мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Ранее Трамп объяснил введение пошлин против Канады и Мексики.