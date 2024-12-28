МФО стали использовать новую уловку для отъема денег заемщиков

Юрист Гусятникова рассказала о новых беспроцентных займах от МФО для заемщиков

После того как Банк России ужесточил лимиты по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, микрофинансовые организации стали применять новые уловки для отъема денег россиян — беспроцентные займы. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она пояснила, что обычно схема выглядит так: в том случае, если заемщик не погасит долг в льготный период, он будет обязан выплатить значительные проценты — информация об этом обязательно пишется в конце договора.

«Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации», — пояснила Гусятникова.

Как правило, в короткий срок, указанный в договоре, выплатить весь кредит невозможно, что и становится причиной долговой кабалы.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил «Газете.Ru», что российские банки вряд ли начнут выдавать кредиты под 300% годовых после того, как ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита (ПСК).

Ранее россиян предупредили о высоких ставках по кредитам после 20 декабря.