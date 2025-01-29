В России выросли объемы микрозаймов

НБКИ: размер микрозаймов в России вырос в среднем до 10,41 тысячи рублей

Размер индивидуальных микрозаймов в России вырос до среднего показателя в 10,41 тыс. рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В последний раз замер среднего размера займа был в ноябре — тогда этот показатель составил 10,15 тыс. рублей. В целом чуть больше чем за год рост среднего размера индивидуального микрозайма в России вырос на 8,4%, в декабре займы составляли в среднем 9,56 тыс. рублей.

Самые большие займы берут москвичи — около 13 тыс. рублей, а также Ростовской области (12,02 тыс.), Санкт-Петербурге (11,66 тыс).

До этого сервис альтернативного кредитования Moneyman выяснил, что спрос россиян на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов снизился до минимума за последние пять лет.

Утверждается, что падение спроса связано с тем, что получить микрозайм стало труднее.

Ранее россияне стали чаще попадать в «ловушки» финансовых мошенников.