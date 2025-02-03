Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне установили рекорд потребления минтая

РБК: в России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтая
close
Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

В 2024 году россияне установили новый рекорд потребления минтая. Об этом в интервью РБК рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, согласно усредненным показателям, один человек за 2024 год съел четыре килограмма этой рыбы.

«Это самый высокий показатель более чем за 20-летний период наблюдений», — заявил он.

Буглак отметил, что рост потребления минтая связан с маркетингом. Специалисты АДМ в период с 2022 по 2023 годы проводили исследование, которое подтвердило, что россияне предпочитают не покупать этот продукт из-за того, что в СССР минтай считался рыбой с «несчастливой судьбой». В «Справочнике промысловой рыбы СССР» ее называли «второстепенной промысловой рыбой дальневосточных морей».

После проведения аналитики ассоциация запустила проект по популяризации продукции из минтая как вкусной, полезной и доступной по цене дикой рыбы. Буглак отметил, что за год минтай смог подняться до третьей ступени в рейтинге популярности среди россиян, а доля людей, которые выбирают данный продукт, увеличилась на 21%.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок. По его словам, Евросоюз сильно зависит от российского импорта трески и минтая.

Ранее стало известно, сколько рыбы выловили в России в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами