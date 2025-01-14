Раскрыто отношение россиян к росту цен на цветы

Flowwow: россияне не намерены отказываться от цветов даже при росте цен

59% опрошенных россиян не намерены отказываться от покупки цветов даже в случае роста цен на них, а, скорее, сократят количество цветов в букете, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования маркетплейса Flowwow.

Согласно исследованию, как правило, россияне покупают цветы четыре раза в год. Чаще всего — в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе.

Самые крупные траты, согласно данным исследования, приходятся на юбилеи и свадьбы, где на букет тратят в среднем 3040 рублей, на день рождения — 2430 рублей. На покупку цветов без повода или для украшения квартиры тратят порядка 1600 и 1520 рублей соответственно.

В ноябре директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин рассказал, что при выборе цветов онлайн важно учитывать, в какие сроки осуществляется доставка, есть ли возможность увидеть букет или доставить его анонимно. Чтобы узнать о подробностях, необходимо уточнить детали у продавца, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские покупатели выбирают вместо цветов.