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Раскрыто отношение россиян к росту цен на цветы

Flowwow: россияне не намерены отказываться от цветов даже при росте цен
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StudioPortoSabbia/Shutterstock/FOTODOM

59% опрошенных россиян не намерены отказываться от покупки цветов даже в случае роста цен на них, а, скорее, сократят количество цветов в букете, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования маркетплейса Flowwow.

Согласно исследованию, как правило, россияне покупают цветы четыре раза в год. Чаще всего — в Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе.

Самые крупные траты, согласно данным исследования, приходятся на юбилеи и свадьбы, где на букет тратят в среднем 3040 рублей, на день рождения — 2430 рублей. На покупку цветов без повода или для украшения квартиры тратят порядка 1600 и 1520 рублей соответственно.

В ноябре директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин рассказал, что при выборе цветов онлайн важно учитывать, в какие сроки осуществляется доставка, есть ли возможность увидеть букет или доставить его анонимно. Чтобы узнать о подробностях, необходимо уточнить детали у продавца, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские покупатели выбирают вместо цветов.

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