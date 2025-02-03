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Названы главные причины отказа в приеме на работу в России

Talantix: компании в 2024 году отказывали в приеме на работу из-за квалификации
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Depositphotos

Российские компании чаще всего отказывали соискателям в приеме на работу в 2024 году из-за недостаточной квалификации и навыков кандидатов, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Talantix.

Такая причина для отказа стала самой популярной, ее выбрали 34% российских работодателей. Чаще всего отказ из-за недостаточной квалификации получали соискатели в области IT, менеджеры по продажам и по работе с клиентами, руководители проектов, тестировщики и менеджеры по закупкам.

Второе место — 13% — по числу срывов сделок по найму занимает гостинг, когда претендент на вакансию перестает выходить на связь после получения оффера или не приходит в первый рабочий день. Чаще остальных о такой проблеме говорили работодатели, которые нанимают продавцов консультантов и кассиров, sales-менеджеров, кладовщиков, операторов call-центров и упаковщиков/комплектовщиков.

На третьем месте среди причин срыва сделки по трудоустройству — 8% — инициатива самих кандидатов, которым оказалась неинтересна компания и/или вакансия. Такое характерно для подбора менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов, водителей, администраторов и бухгалтеров.

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