В Центробанке назвали условие снижения ключевой ставки

Центробанк РФ снизит ключевую ставку, когда убедится в устойчивом замедлении инфляции, сообщается в Telegram-канале регулятора.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков ЦБ, замедлению роста спроса поспособствуют нормализация бюджетной политики и накопленный эффект от ужесточения монетарной политики.

До этого газета «Известия» писала, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за снижения уровня кредитования бизнеса.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что темпы роста кредитования существенно снизились. По ее словам, из-за жестких кредитно-финансовых условий, сформировавшихся в экономике, инфляция замедлилась. В частности, объем кредитования юрлицам и ИП снизился до 5,8 трлн рублей, то есть в полтора раза, по данным на конец 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали, как увеличился объем наличных денег в обращении за год.