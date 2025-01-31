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В Центробанке назвали условие снижения ключевой ставки

Центробанк РФ: ключевую ставку снизят при устойчивом замедлении инфляции
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк РФ снизит ключевую ставку, когда убедится в устойчивом замедлении инфляции, сообщается в Telegram-канале регулятора.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков ЦБ, замедлению роста спроса поспособствуют нормализация бюджетной политики и накопленный эффект от ужесточения монетарной политики.

До этого газета «Известия» писала, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за снижения уровня кредитования бизнеса.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что темпы роста кредитования существенно снизились. По ее словам, из-за жестких кредитно-финансовых условий, сформировавшихся в экономике, инфляция замедлилась. В частности, объем кредитования юрлицам и ИП снизился до 5,8 трлн рублей, то есть в полтора раза, по данным на конец 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали, как увеличился объем наличных денег в обращении за год.

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