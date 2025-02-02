Провинция Канады ответит на решение США ввести пошлины

Провинция Канады введет запрет на алкоголь из ряда штатов США в ответ на пошлины

Британская Колумбия, которая является одной из провинций Канады, перестанет закупать алкоголь в возглавляемых республиканцами «красных» штатах США. Об этом сообщил премьер-министр региона Дэвид Эби, передает телеканал CBC.

По его словам, с полок местных магазинов будут убраны спиртные напитки из этих штатов.

Эби также подверг критике введение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Канады, назвав это решение «предательством давних отношений между Канадой и США». Он заявил, что провинция будет твердо стоять перед лицом «беспрецедентной атаки».

Кроме того, 1 февраля премьер поручил правительству Британской Колумбии закупать канадские товары и услуги вместо американских.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.