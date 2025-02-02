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Миллиардер Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера «Фосагро»

FT: миллиардер Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера «Фосагро»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании «Фосагро» Александра Горбачева. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы.

«Андрей Гурьев подал иск о банкротстве Александра Горбачева, который безуспешно судился с Гурьевым в прошлом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат, представляющий интересы Гурьева, заявил, что в результате неудачного судебного процесса Горбачева его клиенту должны выплатить «миллионы».

В сентябре прошлого года сообщалось, что высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева, который тот направил бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Судебный спор, о котором речь, шел за право владения значительной долей акций в «ФосАгро». Горбачев утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет указанной доли, которая якобы была достигнута в ходе нескольких встреч в отелях, ресторанах и сауне в Лондоне в 2005–2008 годах.

Ранее в лондонском суде завершился давний спор о разделе московских рынков.

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