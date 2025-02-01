Стало известно, что банки не связаны с проектом «Лови cashback»

За полгода участия в проекте «Лови cashback» выплаты составили всего 2000 рублей, рассказала «Ленте.ру» одна из участниц проекта Вероника (имя изменено по просьбе девушки).

«Нам обещали, что с оформленных карт мы будем получать по 0,1% кэшбека. Я взяла кредит, купила франшизу. Но никто ничего не заработал», — рассказала участница.

Организаторы проекта называют одним из преимуществ «несгораемый товарооборот» и «официальные выплаты», а кредитное учреждение якобы готово платить комиссию за каждого нового клиента.

Изначально проект «Лови cashback» был перезапущен жителем Татарстана Исламом Ахмедшиным в 2021 году. Владельцем товарного знака «Лови cashback», по данным сервиса «Спарк-Интерфакс», является ООО «Кэшбекфорс», существующая с 2012 года и принадлежащая Исламу Ахмедшину.

Партнерам предлагали приобрести франшизу, а затем получать по 0,1% кэшбека с оформленных карт. Один из местных банков даже поддержал сотрудничество с проектом, но вскоре вышел из него. Выплаты участникам составили всего 15% от заработанного, а после начала СВО начались трудности с платежной системой Pay. Организаторы не стали предупреждать об этом партнеров, которые, в итоге, не получили выплат.

В августе 2024 года произошел второй перезапуск проекта, но банки не принимают участие в кампании. Участникам обещали заработок от 100 тыс. рублей без вложений. Желающим принять участие требовалось заказать новую дебетовую банковскую карту или приобрести электронную сим-карту с безлимитным интернетом, а затем тратить от 10 тыс. рублей и приглашать не менее 3 новых человек ежемесячно.

«Лента.ру» отметила, что на официальном сайте банковской организации и в федеральной прессе нет упоминаний о программе. Также на сайте проекта нет заявленных партнеров.

«Не существует и официальных совместных интернет-страниц — лишь сомнительные домены с массой орфографических ошибок, где, если потрудиться, можно найти следующий дисклеймер: «Данный сайт не является официальным сайтом компании «Лови cashback»», — добавляется в материале «Ленты.ру».

Также в «Ленте.ру» подчеркнули, что проекты Ахмедшина часто сопровождаются сокращением выплат и потерей доверия партнеров. К тому же, по информации правоохранительных органов, в 2007 год основатель ООО «Кэшбекфорс» Ислам Ахмедшин и Эдуард Ильин были признаны виновными Пермским судом по статьям «Грабеж» и «Незаконное лишение свободы». По информации следствия, в 2006 году они, угрожая травматическим револьвером, затолкали в машину жителя Перми, а затем избили его при попытке бегства. Обвиняемые были приговорены к 3 годам лишения свободы, но затем Ахмедшин отделался условным сроком.

Напомним, проект «Лови cashback» является перезапуском проекта Дмитрия Бурнаева, Юлии Якимовой и Миляуши Авхадеевой «Игра», которая имела признаки пирамиды. Участники зарабатывали на продаже банковских карт, кредитов и продуктов микрофинансовых организаций.

«Не производя никакого продукта, ее организаторы обещали вновь пришедшим огромные прибыли. Однако на деле людям предлагались партнерские ссылки, за которые они получали лишь часть вознаграждения», — говорится в материале «Ленты.ру».