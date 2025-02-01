Россия резко нарастила импорт лапши из Южной Кореи

Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам 2024 года вырос практически вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы.

В 2024 году импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи в РФ составил $30,1 млн, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Это максимальные значения с 2004 года, когда импорт лапши составлял $46,3 млн. Импорт только самой лапши быстрого приготовления за прошлый год составил $27,5 млн.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок. По его словам, Евросоюз – главный потребитель белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая. Он подчеркнул, что санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка.

Ранее Россия резко сократила импорт лекарств из США.