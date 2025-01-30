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Стало известно, какие форматы жилья сильнее всего подорожали в новостройках Москвы

«Метриум»: трехкомнатные квартиры сильнее всего подорожали в новостройках Москвы
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году в новостройках Москвы сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры и апартаменты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов компании «Метриум» и ГК «Основа».

Аналитики уточнили, что средняя стоимость 1 кв. м в таких объектах выросла за год на 20%. К декабрю прошлого года средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных объектах недвижимости увеличилась на 20%, до 684 тыс. рублей, двухкомнатные — на 12%, до 521 тыс. рублей за 1 кв. м, однокомнатные квартиры и апартаменты — на 8% до 486 тыс. рублей. Студии в среднем подорожали на 5%, до 445 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом в новостройках бизнес-класса в 2024 году наблюдался умеренный рост цен.

«Рынок новостроек бизнес-класса сейчас демонстрирует наиболее органичную, естественную динамику цен. Здесь прекратилось ценовое ралли, характерное для последних трех-пяти лет, и цены стабилизировались на разумном уровне», — рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Аналитик рынка недвижимости, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что цены на новостройки в России в 2025 году практически не изменятся. По его словам, существенного снижения стоимости квартир в уже или почти сданных в эксплуатацию домах не ожидается, но и роста не будет.

Ранее россиянам объяснили, как принимать квартиру в новостройке.

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