Пельмени стали еще более популярны в России

«Ромир»: за 2024 год в России выросли продажи пельменей на 21%

Продажи пельменей в 2024 году выросли в России на 21% по сравнению с предыдущим годом. К этому выводу пришли исследователи холдинга «Ромир», которые поделились результатами с ТАСС.

«Исследование, проведенное «Ромир», демонстрирует впечатляющий рост продаж пельменей с октября 2023 года по сентябрь 2024 года: прирост в денежном выражении составил 34%, а в тоннаже — плюс 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», — указано в исследовании.

По данным исследователей, причиной для роста спроса на пельмени стало увеличение числа покупателей пельменей, несмотря на то, что средний чек на пельмени (256 рублей) значительно превышает средний чек на готовую еду (178 рублей).

До этого исследование сети «Много Лосося», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», выяснило, что Больше половины россиян (54%) придерживается диетического питания, время от времени сидит на диете почти треть (32%), а никогда не придерживаются ограничений в еде всего 14% россиян.

Ранее выяснилось, что больше трети россиян поддерживают запрет на продажу фастфуда для детей.