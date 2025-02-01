Россияне не готовы отказаться от сладкого и макарон ради идеальной фигуры

Больше половины россиян (54%) придерживается диетического питания, время от времени сидит на диете почти треть (32%), а никогда не придерживаются ограничений в еде всего 14% россиян. Это показало исследование сети «Много Лосося», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом десертами не готовы пожертвовать более трети (36%) опрошенных. На втором месте после них оказалась итальянская паста (20%), а на третьем пельмени, забыть о них отказались 13%.

Ни дня без любимых блюд не может прожить, по меньшей мере, каждый второй россиянин (62%). Вспоминать о своих гастрономических слабостях всего пару раз в неделю готовы 27%. В том, что смогут продержаться только около 7 дней, признались 4%.

Интересно, что, по мнению трети опрошенных (34%), суши и роллы невозможно заменить более легкими аналогами. Чуть проще ситуация с пельменями и бургерами. Существование более легкого аналога этих блюд отказались признавать только 17% и 14% опрошенных.

При этом, по калорийности бургеры уступили разве что десертам. За первые проголосовали 26%, за вторые — 30%. Пицца значительно уступает по показателям обоим, самой насыщенной по питательности ее считают 15%.

В вопросе выбора более здоровой альтернативы вредным составляющим любимых блюд большинство респондентов сошлось на нескольких допустимых вариантах: цельнозерновой хлеб вместо обычного (29%), творожные десерты взамен сладких тортов (21%) и легкие соусы без майонеза (17%). По мнению участников опроса такие перемены не сильно повлияют на вкус, зато помогут сделать лакомства более полезными.

Кстати, самым важным при выборе еды люди назвали именно вкусовой фактор (68%). В первую очередь на калорийность обращают внимание лишь 11%, а одинаково важны оба пункта 21%.

Наибольшее влияние на выбор еды в рационе оказывают именно личные предпочтения, в этом убеждены более трети человек (38%). Доступность и стоимость продуктов расположилась строчкой ниже, они наиболее важны для 26%. Третье место поделили между собой традиция и культура питания, а также влияние рекламы и медиа. Оба пункта набрали по 13% голосов.

Ранее выяснилось, что больше трети россиян поддерживают запрет на продажу фастфуда для детей.