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Отец Маска хочет собрать миллионы долланров на Musk Institute с помощью мемкоина

Fortune: Маск-старший хочет привлечь $200 млн для Musk Institute
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Amanda Perobelli/Reuters

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол хочет собрать $200 млн с помощью мемкоина Musk It для создания аналитического центра Musk Institute. Об этом пишет издание Fortune.

»Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It», — говорится в публикации.

По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его брат Кимбал не связаны с мемкоином или аналитическим центром.

До этого Bloomberg сообщал, что интернет-сайты, которые торгуют товарами под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкоин $TRUMP к оплате.

Туристический портал Travala.com предоставил возможность своим клиентам проводить оплату мемкоином Трампа.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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