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Криптовалютой Трампа теперь можно оплатить товары в интернете

Bloomberg: в интернете начали принимать к оплате мемкоин Трампа
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Интернет-сайты, которые торгуют товарами под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкоин $TRUMP к оплате. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также туристический портал Travala.com предоставил возможность своим клиентам проводить оплату мемкоином Трампа.

«Эти варианты оплаты — один из ответов на вопрос о том, для чего может быть использован мемкоин президента, кроме как для спекуляций», — пишет Bloomberg.

Трамп представил свою валюту 17 января в своей собственной социальной сети The Truth Social. Он предупредил, что число мемкоинов ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступны лишь 200 млн токенов. Пока мемкоин максимально поднимался до $15 млрд. В настоящее время 1 мемкоин стоит $5,5 млрд, по данным Binance.

На прошлой неделе стало известно, что компания F.A.С.С.Т. обнаружила целую сеть мошеннических сайтов, предназначенных для кражи криптовалюты у ничего не подозревающих пользователей. Это стало происходить на фоне растущей популярности мемкоинов TRUMP и MELANIA, связанных с именами Дональда и Мелании Трамп.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

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