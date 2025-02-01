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Арбитраж подтвердил национализацию «Родных полей»

«Ъ»: Арбитражный суд постановил разрешить передачу ООО «Родные поля» государству
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Shutterstock

Арбитражный суд Ростовской области постановил разрешить передачу 100% активов ООО «Родные поля» государству по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Компания «Родные поля» находится в списке стратегических предприятий, для которых обязательным является исключительно российское гражданство бенефициаров. При этом суд выяснил, что бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином не только России, но и Сент-Китс и Невис.

Согласно российскому законодательству, для того, чтобы иностранный резидент мог иметь участие в стратегическом предприятии, необходимо особое разрешение — однако Ходыкин такого не имеет.

Недавно также Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово.

Надзорное ведомство утверждает, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвиняют в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.

Ранее в прокуратуре объяснили причину иска против Петербургского терминала.

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