Арбитражный суд в Москве запретил Google вести разбирательства в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы вынес решение о применении обеспечительных мер в отношении Google Ireland Limited, запрещающих компании продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.

По словам собеседника издания, знакомого с ходом разбирательства, с соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл». Он отметил, что это стало ответом России на заявление Google Ireland Limited в калифорнийский суд о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы.

В данный момент решение по этому запросу еще не принято. При этом суд принял предварительные временные ограничительные меры, которые запрещают Арбитражному суду Москвы рассматривать дела, относящиеся к его компетенции.

Партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян отметил в разговоре с «Ведомостями», что российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении компаний РФ. По его мнению, иное было бы «очень странно».

14 января мировой суд в Москве признал корпорацию Google виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал более чем на 8 млрд рублей.

Ранее кассация поддержала взыскание почти 10 млрд рублей с Google в пользу «Гугл».