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Названо число компаний, которые должны перейти на российское ПО

Мишустин: 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году
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Mos.ru

По меньшей мере 80% российских компаний должны перейти на отечественное ПО к 2030 году в соответствии с нацпроектом по экономике данных, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет агентство ТАСС.

По его словам, одной из задач этого нацпроекта — поддержка инвестиций в российские IT-проекты «на уровне как минимум вдвое выше роста экономики». Как отметил премьер, власти намереваются принять меры для роста спроса на отечественное программное обеспечение.

На прошлой неделе в Ferra.ru составили подборку бесплатных программ, которые стоит установить на компьютер сразу после его первого включения. Пользователям, которые не имеют возможность оплатить Microsoft Office, эксперты рекомендуют установить LibreOffice. Это сервис для работы с текстом, таблицами, презентациями и графикой, который поддерживает популярные форматы, включая DOC и XLS. В качестве альтернативы также отмечают WPS Office с бесплатным хранилищем и онлайн-версией для командной работы.

В качестве редакторов фото и видео называют «Мовавика Видео» для видеомонтажа и GIMP — аналог Photoshop. Для работы с архивами эксперты рекомендуют использовать архиваторы WinRAR или 7-Zip.

Ранее стало известно, что предприниматели в России стали отказываться от одного вида техники.

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