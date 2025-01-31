Названо число компаний, которые должны перейти на российское ПО

Мишустин: 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году

По меньшей мере 80% российских компаний должны перейти на отечественное ПО к 2030 году в соответствии с нацпроектом по экономике данных, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет агентство ТАСС.

По его словам, одной из задач этого нацпроекта — поддержка инвестиций в российские IT-проекты «на уровне как минимум вдвое выше роста экономики». Как отметил премьер, власти намереваются принять меры для роста спроса на отечественное программное обеспечение.

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