Большинство студентов, занятых в доставке, откладывают деньги

Большая часть (91%) студентов, которые подрабатывают в доставке, делают это с целью отложить деньги. Это показало исследование Купер и сервиса «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 31% респондентов копят на отпуск или путешествие, 28% — на обучение, 25% — на покупку автомобиля и на подарки близким, 20% — на новый смартфон, 18% — на цели, связанные с лечением и здоровьем. Примерно 22% студентов доставляют заказы в течение месяца, 24% — от одного до трех месяцев, а 18% — почти полгода.

39% курьеров и 61% сборщиков заказов параллельно учатся. Из них 30% получают образование в вузах, 46% — в училищах, колледжах и техникумах, а 19% — в старшей школе (при согласии родителей). По словам опрошенных, эту деятельность удобно совмещать с учебой — так ответили 79% респондентов. В числе других преимуществ профессий назвали регулярные выплаты (62%), высокий (49%) и прозрачный (22%) доход. 20% ценят приятную атмосферу в сервисе.

Россияне считают, что частичная занятость помогает развить самостоятельность (52%) и ответственность (44%). Такие данные показал опрос платформы «Подработка». Так, сотрудничество с сервисами доставки помогает молодым людям научиться общаться с незнакомыми, ориентироваться в городе, развить навыки планирования времени и повысить уверенность в своих силах. 41% участников опроса отметили возможность накоплений.

55% респондентов указали, что им от 18 до 24 лет, а 38% — до 18 лет. Из них 56% — это молодые люди, 44% — девушки.

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