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Социальные выплаты проиндексируют на 9,5%

В России с 1 февраля социальные выплаты будут проиндексированы на 9,5%
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России с 1 февраля проиндексируют различные социальные выплаты, включая страховые пенсии. Об этом сообщил председатель Социального фонда Российской Федерации Сергей Чирков, передает «Российская газета».

«Индексация уже произведена, и все пенсионеры, а это 39 млн человек, получат эту сумму вместе с февральской пенсией с учетом доплаты за январь», — сказал Чирков.

Будут повышены на размер официальной годовой инфляции (9,5%) и другие ежемесячные выплаты. Это касается льготников различных категорий. В целом индексация затронет более 15 млн человек, в том числе инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, отметил он.

Кроме того, власти проиндексируют материнский капитал — на первого ребенка он составит 690,3 тыс. рублей, а на второго — 912,2 тыс. рублей. С 1 февраля также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплаты по беременности и родам.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 13 женщин получали миллионы выплат на придуманных детей.

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