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Пенсионный фонд Норвегии заработал рекордные $222 млрд в 2024 году

Пенсионный фонд Норвегии заработал $222 млрд прибыли в 2024 году
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Государственный пенсионный фонд Норвегии по итогам 2024 года заработал 2,511 трлн норвежских крон (около $221,8 млрд). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Фонд добился очень хорошей доходности в 2024 году благодаря очень сильному фондовому рынку. В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты», — сказал генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

В пресс-службе отметили, что 31 декабря 2024 года сумма активов, находившихся под управлением пенсионного фонда, оценивалась в свыше $1,74 трлн. Вложения в акции составили 71,4%, а в ценные бумаги с фиксированным доходом — 26,6%. При этом 1,8% активов фонда приходились на недвижимость, еще 0,1% — на инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

20 января британская газета The Guardian сообщила, что состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн — в три раза быстрее, чем в 2023. При этом, по данным издания, число людей, живущих за чертой бедности, практически не изменилось с 1990 года и приближалось к 3,6 млрд.

Ранее экономист назвал наиболее прибыльные вложения денег в 2025 году.

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