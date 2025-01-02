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Названы наиболее прибыльные вложения денег в 2025 году

Экономист Ордов назвал вклады и гособлигации наиболее прибыльными в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Банковские депозиты и государственные облигации в 2025 году могут стать наиболее прибыльными вариантами вложения денежных средств. Такое мнение высказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уточнил, что речь идет о государственных облигациях с краткосрочным сроком погашения.

По его словам, первое полугодие 2025 года останется «под звездой депозитов», поскольку приемлемых процентов в банках с наибольшей надежностью давно не было.

Ордов допустил, что золото тоже остается надежным вариантом вложений, но в данном случае он предостерег от надежд на быструю прибыль.

Экономист обратил внимание, что акции и недвижимость в 2025 году менее предпочтительны для вложений.
Вложения в акции и корпоративные облигации могут принести намного больше денег, однако сейчас такие инвестиции рискованны.

В корпоративном секторе возможна череда банкротств, поэтому здесь доходность может быть выше, чем по безрисковым государственным и депозитным финансовым инструментам. С другой стороны, можно лишиться всего, рассказал Ордов.

Ранее сообщалось, что курс доллара ЦБ РФ вырос за 2024 год почти на 12 рублей.

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