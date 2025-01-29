Валютой Трампа теперь можно оплатить товары и путешествия

Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты товаров и путешествий

Интернет-ресурсы, торгующие товарами под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкойн TRUMP к оплате наряду с биткойном и кредитными картами, пишет агентство «Интерфакс».

Кроме того, такую возможность решил предоставить своим клиентам туристический портал Travala.com.

Таким способом собираются простимулировать использование криптовалюты для оплаты покупок в интернете. Наибольшей популярностью в США в настоящее время для таких расчетов пользуются стейблкойны, цена которых привязана к традиционной валюте, отмечает агентство.

Трамп представил свою валюту 17 января в своей собственной социальной сети The Truth Social. Он предупредил, что число мемкойнов ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступны лишь 200 млн токенов. Пока мамкойн максимально поднимался до $15 млрд. В настоящее время 1 мемкойн стоит $5,5 млрд, по данным Binance.

На прошлой неделе стало известно, что компания F.A.С.С.Т. обнаружила целую сеть мошеннических сайтов, предназначенных для кражи криптовалюты у ничего не подозревающих пользователей. Это стало происходить на фоне растущей популярности мемкойнов TRUMP и MELANIA, связанных с именами Дональда и Мелании Трамп.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.