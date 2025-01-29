Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валютой Трампа теперь можно оплатить товары и путешествия

Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты товаров и путешествий
close
Mike Segar/Reuters

Интернет-ресурсы, торгующие товарами под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать мемкойн TRUMP к оплате наряду с биткойном и кредитными картами, пишет агентство «Интерфакс».

Кроме того, такую возможность решил предоставить своим клиентам туристический портал Travala.com.

Таким способом собираются простимулировать использование криптовалюты для оплаты покупок в интернете. Наибольшей популярностью в США в настоящее время для таких расчетов пользуются стейблкойны, цена которых привязана к традиционной валюте, отмечает агентство.

Трамп представил свою валюту 17 января в своей собственной социальной сети The Truth Social. Он предупредил, что число мемкойнов ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступны лишь 200 млн токенов. Пока мамкойн максимально поднимался до $15 млрд. В настоящее время 1 мемкойн стоит $5,5 млрд, по данным Binance.

На прошлой неделе стало известно, что компания F.A.С.С.Т. обнаружила целую сеть мошеннических сайтов, предназначенных для кражи криптовалюты у ничего не подозревающих пользователей. Это стало происходить на фоне растущей популярности мемкойнов TRUMP и MELANIA, связанных с именами Дональда и Мелании Трамп.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами