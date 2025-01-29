Эксперт объяснил, как улучшить свой кредитный рейтинг

Руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Виктор Буланов в беседе с РИАМО объяснил, как улучшить кредитную историю. В первую очередь, ее необходимо регулярно контролировать, отметил эксперт.

Он напомнил, что ключевую роль в поддержании хорошего кредитного рейтинга играет своевременное выполнение обязательств по займам. Просрочки и задержки платежей могут значительно ухудшить его. Специалист советует настроить автоматические платежи или использовать напоминания о сроках внесения средств.

Также Буланов порекомендовал диверсифицировать кредитный портфель, включая в него различные виды займов, такие как потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека и другие. Это продемонстрирует банкам, что человек способен успешно управлять несколькими финансовыми обязательствами.

При этом он подчеркнул, что необходимо адекватно оценивать свою платежеспособность и не взваливать на себя слишком много кредитных обязательств.

По данным «Скоринг бюро», российские банки в 2024 году резко сократили объем выдачи потребительских кредитов гражданам. Показатель уменьшился на 25% — с 7,6 трлн рублей до 5,8 трлн рублей.

Меньше всего потребкредитов россиянам выдали в декабре. Относительно показателя 2023-го уровень их выдачи по итогам прошлого года снизился почти втрое — с 484,5 млрд рублей до 178,34 млрд рублей.

Ранее был назван средний размер потребкредита, который оформляют россияне.