Стали известны последствия отключения еще 15 банков от SWIFT

Отключение еще 15 российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT не будет иметь серьезных последствий. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру».

Он отметил, что большинство российских банков уже отключены от SWIFT, но оставались некоторые, зарегистрированные за рубежом, которых не отключили. По его словам, основные банки в стране уже успели подстроиться под новые условия. Арефьев назвал новые санкции в отношении банковского сектора — «выстрелом вхолостую».

«Основные банки уже отключены, а эти 15 не имеют значимого влияния на российский финансовый рынок», — заявил политик.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Европейский союз изучает возможность отключения около 15 российских банков от международной системы совершения платежей SWIFT. По информации агентства, региональное содружество намерено ввести соответствующие ограничения в рамках нового пакета санкций против РФ.

Ранее Костин заявил о необходимости «убить» SWIFT.