Возведению частных домов в России спрогнозировали подорожание

РИА Новости: траты на строительство частных домов в России могут вырасти до 25%

Траты россиян на строительство частных домов могут вырасти до 25% в нынешнем году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение основателя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова.

Как отметил Лукинов, год назад стоимость строительства частных домов выросла до 20%. В том числе, по его словам, цена возведения жилья из клееного бруса выросла на 15%, до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома из керамического блока и газоблока, по оценкам основателя экспертного клуба, обойдутся как минимум в 65 тысяч рублей за квадратный метр, они подорожали на 20%.

При использовании домокомплекта придется заплатить минимум 63 тысячи рублей за квадратный метр, что на 27% дороже относительно года ранее, добавил руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко.

Во второй половине января издание NEWS.ru со ссылкой на сообщение эксперта в сфере строительства Александра Агапова написало, что капитальный ремонт квартиры в России в 2025 году в среднем обойдется в сумму от 30 до 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, на сколько выросла цена на отделочные материалы.