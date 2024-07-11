Стало известно, какое мясо предпочитают россияне

В 2023 году курица стала самым популярным видом мяса в крупных российских ресторанах. 41% посетителей выбирали именно его. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса по автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox (есть у «Газеты.Ru»).

На втором и третьем местах оказались говядина (24%) и красная рыба (19%). Свинина заняла четвертое место по популярности (ее предпочли 9% посетителей ресторанов), а белая рыба оказалась на пятой строчке (4%). Наименьшим спросом у россиян пользовалась баранина, ее заказали всего лишь 3% гостей ресторанов в 2023 году.

«Курица — самое популярное мясо не только в России, но и в мире: в 70 странах мира больше всего едят мясо курицы. Если говорить про долю мяса в потреблении в России, то и здесь курица лидирует. Доля мяса курицы в общем потреблении самая большая и составляет 44,3% по данным Национального союза свиноводов», — говорится в исследовании.

В топ-10 регионов по наибольшему потреблению курицы вошли Брянская, Смоленская, Томская, Омская, Орловская, Ивановская, Нижегородская и Московская области, Забайкальский край и Адыгея.

Исследование было проведено в июле 2024 года. Специалисты проанализировали закупки 10 тыс. ресторанов из 69 регионов Российской Федерации, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.

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