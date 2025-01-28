Эксперт оценил идею предоставления россиянам льготной ипотеки за обещание родить

Если россиянам предоставят возможность покупать жилье по льготной ипотеке под 6% за обещание родить ребенка, то это может закончиться тупиковой ситуацией, считает почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Парам, которые не смогут выполнить обещание, придется платить ипотеку с полным процентом, а они вряд ли это потянут с сегодняшними ставками, объяснил он НСН.

«Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация», — заявил эксперт.

Люди, которые покупали жилье под 6%, могут не суметь перейти на полный процент после разрыва сделки. Это подтверждается тем, что рынок схлопнулся, так как даже под 16% в 2023 году люди не могли покупать квартиры, подчеркнул Апрелев. По его мнению, идея с обещаниями родить ребенка в будущем выглядит как очень непонятная перспектива.

Реализовать такую инициативу можно иначе – предоставлять ипотеку под 6% уже беременным женщинам, хотя и такое приравнивание ее к семье с двумя детьми выглядит не совсем справедливо, отметил специалист. По его мнению, начинать нужно с банального расширения рамок – например, предоставить право на льготную ипотеку семьям, в которой жена ждет второго ребенка.

Еще одним эффективным вариантом Апрелев назвал идею предоставить семьям льготную ипотеку для покупки вторички в городах, где новое жилье не строится. Это действительно могло бы как минимум удвоить число получателей льготы, считает он. Тот факт, что сейчас семейная ипотека на вторичный рынок не распространяется, сильно ограничивает права российских семей, заключил эксперт.

Напомним, представители строительной индустрии предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Мера предусматривает, что пары без детей могут получить льготную ипотеку под 6% годовых, однако при этом они обязаны родить ребенка в течение двух лет. Причем, если паре не удастся родить ребенка, ставку пересчитают по текущей ситуации на рынке.

Ранее ипотеку с низким первым взносом назвали «бомбой» для банков.