«Это депрессия»: экономист раскрыл, что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы

Курс рубля продолжает расти последние несколько недель, доллар упал до 97 рублей впервые с ноября прошлого года. Однако это временное укрепление, так как причин для стабильного роста российской нацвалюты нет, считает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. К началу лета доллар вырастет до 105-107 рублей, спрогнозировал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Курс национальной валюты зависит напрямую от состояния экономики и темпов ее роста, а в России по этому показателю прогнозы регулятора не превышают 1,5-2%. По словам Беляева, это даже это не низкий и не умеренный рост — он «никакой».

«Это депрессия. И там, где есть экономическая депрессия, курс национальной валюты не может быть слишком стабильным и слишком прочным», — объяснил эксперт.

В США прогноз роста экономики достигает 2,7-3%, что считается очень высоким темпом, добавил Беляев. В России, по его мнению, не будет в этом плане подвижек при жесткой денежно-кредитной политике Центробанка, и если в 2024 году экономика поддерживалась вливаниями в ОПК и льготными кредитами, то в этом году возможности для такой поддержки исчерпаны.

В краткосрочной перспективе рубль может колебаться в сторону повышения в результате отдельных конъюнктурных факторов, но долго отклонять валютный курс от объективных показателей ЦБ не сможет, считает экономист. В долгосрочной перспективе рубль будет снижаться, к началу лета доллар окрепнет до 105-107 рублей, считает Беляев. К концу года предельное значение российской нацвалюты достигнет 120 рублей за доллар, заключил он.

Накануне частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров спрогнозировал на конец января снижение курса рубля. Падение евро в последние дни он связал с экономическими проблемами еврозоны и положительным внешнеторговым сальдо России.

Ранее экономист раскрыл курс рубля на последнюю неделю января.