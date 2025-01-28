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В МТС отметили рост использования технологий передачи голоса через интернет

Голосовой трафик МТС через VoLTE и Wi-Fi достиг 45,1% в 2024 году
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Общая доля голосового трафика мобильной сети МТС через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWi-Fi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 года в общем объеме голосовых услуг до 45,1% с 41,6% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков цифровой экосистемы МТС.

Так, к концу 2024 года доля трафика VoLTE в совокупном объеме голосового трафика МТС в России составляла 39,3%, а трафика VoWiFi – 5,8%. При этом общая длительность разговоров в сети LTE за год выросла на 5%.

По мнению аналитиков компании, подобный рост трафика VoLTE связан с модернизацией сети и дальнейшим проникновением современных 4G устройств.

В МТС напомнили, что с запуском VoLTE в Нижегородской области в августе прошлого года эта технология стала доступной во всех регионах присутствия компании.

Согласно данным компании, лидерами по приросту трафика VoLTE в 2024 году стали Приволжский (+12,5%), Уральский (+9,3%) и Южный (+3,4%) федеральные округа.

При этом лидером среди всех регионов по доле трафика VoLTE стал Московский регион, где на этот показатель приходится половина от общего объема звонков. Это обусловлено высоким проникновением LTE устройств. Также в топ по доле трафика VoLTE попали Новосибирская область (47,3%), Омская область (47%), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (46,4%) и Томская область (46%).

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