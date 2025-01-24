Алкоэксперт назвал причину падения спроса на алкоголь в России

Алкоэксперт Черниговский: рост акцизов привел к падению спроса на алкоголь в РФ

Спрос на алкогольную продукцию в России по итогам 2024 года упал на 1%, причиной такого явления стал рост акцизов. Об этом kp.ru рассказал гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

По его словам, россияне стали меньше покупать плодовые вина, виносодержащие и слабоалкогольные напитки.

«На первые две группы акцизы выросли несколько лет назад, и тогда же началось снижение их потребления. Сливовая, яблочная, абрикосовая алкогольная продукция, а также виноградосодержащие напитки стали стоить столько, сколько и натуральные виноградные вина, что, естественно, привело к выбору покупателей в пользу последних, — пояснил Черниговский.

Он напомнил, что в мае 2024 года выросли акцизы на слабоалкогольную продукцию, поэтому спрос на них тоже упал.

Данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) до этого показали, что общее производство алкоголя на территории России по итогам 2024 года снизилось третий год подряд. Как сообщили в организации, выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился за год с 191,6 до 188,1 млн декалитров (-1,8%).

Ранее сообщалось, что в России придумали, как делать виски из топинамбура.