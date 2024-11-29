Продажи нелегальных сигарет в России за 10 лет резко подскочили

Продажи нелегальных сигарет в России подскочили в 10 раз с 2014 года, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунаса Масиуса.

При этом производство легальных сигарет за десять лет сократилось более чем вдвое. Так, если в 2014-м выпуск оценивался в порядка 400 млрд штук, то сейчас — около 190 млрд штук.

Одна из ключевых причин развития серого производства сигарет в стране — рост акциза, делающего легальную продукцию слишком дорогой, уверен Масиус.

Россияне стали больше курить из-за стресса. Объем предложения продукции для курения в России по результатам третьего квартала текущего года увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достиг 3,07 млрд условных упаковок. Производство данной продукции за июль — сентябрь выросло на 11,4% в годовом выражении.

Ранее россиян предупредили о подорожании сигарет.